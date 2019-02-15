«Рязанская автоколонна №1310» меняет расписание маршрута №13
С 18 февраля «Рязанская автоколонна №1310», как сообщается на официальном сайте муниципального предприятия, меняет расписание транспорта, который курсирует по маршруту №13. Отдельно подчеркивается, что изменения касаются исключительно будних дней.
Новое расписание выглядит следующим образом (указано время отправления автобусов).
ТЦ «Круиз»: 05.16, 05.46, 06.08, 06.26, 06.37, 07.03, 07.18 (ул.Грибоедова), 07.40, 08.01, 08.22, 08.44, 09.12, 09.40, 10.02, 10.30, 11.00, 11.29, 12.10, 13.13, 13.41, 14.06, 14.34, 15.00, 15.26, 15.49, 16.09, 16.30, 17.18, 18.11, 19.03, 20.17, 21.15, 22.03, 22.48.
Пос. Божатково: 05.50, 06.22, 06.47, 07.05, 07.24, 07.49, 08.09, 08.31, 08.52, 09.12, 09.35, 10.03, 10.31, 10.53, 11.18, 11.51, 12.20, 12.58, 14.00, 14.34, 14.57, 15.22, 15.51, 16.17, 16.40, 17.00, 17.18, 17.44, 18.09, 18.59, 19.54, 21.05, 22.02, 22.51, 23.34 (пос. Божатково начальная).
ИСТОЧНИК KP.RU