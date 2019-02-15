Рязанское МП «Детское питание» заключало договора с поставщиками «втихую»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-15T13:33:20+03:00

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Прокуратура возбудила административное дело против рязанского МП «Детское питание», которое не вносило информацию о договорах с поставщиками в специализированный реестр, как того требует закон. Пресс-служба надзорного органа сообщает, что проверка проводилась по инициативе областного руководства «синих мундиров».

Согласно релизу, необходимые сведения в системе закупок отсутствовали в период с 1 августа по 10 октября 2018 года. В частности, скрывалось количество и общая стоимость договоров, в том числе заключенных с единственным исполнителем.

Директору «Детского питания» прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а материалы проверки передала в региональное УФАС. Кстати, штраф за описанный проступок для юрлиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, бывший директор муниципального предприятия, которое занимается организацией питания в образовательных учреждениях, стал первым подозреваемым по масштабному делу о взяточничестве. Затем были задержаны советник и заместитель главы администрации Рязани – Александр Зайкин и Сергей Пашкевич. Еще до того, как Пашкевич стал одним из фигурантов, дело было передано в Москву, и следующим под арест отправили советника министра экономического развития РФ Павла Пущина.

ИСТОЧНИК KP.RU