Мама при получении паспорта дочери устроила скандал в отделе рязанской полиции

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-15T10:49:36+03:00

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15-летняя жительница райцентра Кораблино пришла получить паспорт в сопровождении своей 45-летней матери. Сразу после того, как посетительницы зашли в отдел полиции, мама начала снимать на телефон все происходящее в помещении, в котором подобные действия запрещены. Полицейские неоднократно указали ей на запрет и попросили прекратить съемку. Женщина на просьбу полицейских не отреагировала. Затем в кабинет режимной работы вошла ее дочь, которой нужно было перед получением паспорта проверить сведения в бланке определенной формы и поставить свою подпись.

В этот момент мать заявила, что ставить подписи они отказываются. Тут же смяла паспорт и попыталась скрыться с бланком строгой отчетности. Руководитель подразделения по вопросам миграции задержал активно сопротивлявшуюся женщину, при этом она нанесла ему телесные повреждения. После чего активная посетительница попыталась спрятать паспорт, который так и не был получен в законном порядке.

После всего происшедшего маму с дочкой попросили проследовать в фойе для составления акта о правонарушении. Там возмутительница спокойствия закурила, а за это ей уже грозит крупный штраф согласно ч.1 ст.6.24 КоАП РФ. К тому же, в отношении 45-летней женщины кораблинскими сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет – уточняет пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU