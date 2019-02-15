2019-02-15T10:20:11+03:00
Происшествия

Во дворе рязанской многоэтажки внедорожник сбил молодого мужчину

Пешеход в итоге в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

14 февраля в 17.00 в Рязани на улице Черновицкой произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась во дворе – около дома №6.

44-летний мужчина на внедорожнике Kia Sorento сбил идущего по внутридворовой дороге 29-летнего рязанца. В результате пешехода с травмами отправили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1406 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24