Во дворе рязанской многоэтажки внедорожник сбил молодого мужчину

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-15T10:20:11+03:00

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14 февраля в 17.00 в Рязани на улице Черновицкой произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась во дворе – около дома №6.

44-летний мужчина на внедорожнике Kia Sorento сбил идущего по внутридворовой дороге 29-летнего рязанца. В результате пешехода с травмами отправили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. В регионе произошло 33 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1406 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU