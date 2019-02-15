Рязанцам увеличили финансовую помощь от ПФР на погребение родственников

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-15T09:58:22+03:00

В региональные органы Пенсионного фонда в 2018 году за выплатой подобного пособия обратились почти 14 тысяч человек

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Часть финансовых расходов, связанных с организацией похорон родственников, может быть компенсирована за счет специальной выплаты – пособия на погребение.Размер пособия с 1 февраля этого года увеличен и составляет 5946,47 рублей. Об этом сообщает сайт ПФР.

Выплату предоставят в том случае, если умерший был пенсионером и на момент смерти не работал. Через полгода за получением пособия можно будет обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда. Специалисты ПФР выдадут поручение, которое нужно будет предъявить в любом отделении почтовой связи. Там и выдадут наличные деньги.

При обращении в ПФР нужно иметь свой паспорт, справку о смерти родственника или знакомого по форме №33, выданную органами ЗАГС, и трудовую книжку, записи в которой и подтвердят, что умерший на день смерти не работал.

ИСТОЧНИК KP.RU