Рязанцам увеличили финансовую помощь от ПФР на погребение родственников
Часть финансовых расходов, связанных с организацией похорон родственников, может быть компенсирована за счет специальной выплаты – пособия на погребение.Размер пособия с 1 февраля этого года увеличен и составляет 5946,47 рублей. Об этом сообщает сайт ПФР.
Выплату предоставят в том случае, если умерший был пенсионером и на момент смерти не работал. Через полгода за получением пособия можно будет обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного фонда. Специалисты ПФР выдадут поручение, которое нужно будет предъявить в любом отделении почтовой связи. Там и выдадут наличные деньги.
При обращении в ПФР нужно иметь свой паспорт, справку о смерти родственника или знакомого по форме №33, выданную органами ЗАГС, и трудовую книжку, записи в которой и подтвердят, что умерший на день смерти не работал.
ИСТОЧНИК KP.RU