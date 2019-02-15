2019-02-15T09:50:29+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на предпремьерный показ исторической мелодрамы «Тобол»

Приключенческий фильм выходит в прокат на будущей неделе
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В следующую среду, 20 февраля, кинотеатр «Формула кино» в ТЦ «Виктория Плаза» организует предпремьерный показ фильма «Тобол». Историческая приключенческая мелодрама длится почти 2 часа.

– Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда... – так создатели описывают свою картину.

Начало в 19:30. Билеты от 200 рублей.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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