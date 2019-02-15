Управляющая компания приводит улицы Рязани в порядок

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-15T10:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

11 февраля на улице Ленинского комсомола в Рязани неожиданно появились широкие тротуары – от наледи последних дней их очистили до асфальта. Трактор со специальной насадкой за час сделал территорию вокруг школы №44 реальной «доступной средой».

Постарались сотрудники управляющей компании ВЕЛЛКОМ-СЕРВИС, которая не первый год оказывает помощь в уборке этого участка. Как прокомментировали в самой компании, один из главных принципов ее работы – это социальная ответственность.

– В Рязани вот уже 18 лет работает строительный холдинг VELLCOM group, и мы хотим сделать жизнь людей нашего города лучше. Зимой регулярно прочищаем пешеходные дорожки, весной проводим субботники. На следующей неделе, с 18 по 24 февраля, планируем повторно убрать снег с пешеходных зон на улице Ленинского Комсомола, – пояснили в управляющей компании ВЕЛЛКОМ-СЕРВИС.

Прогулявшись по улицам 2-я Линия и Ленинского Комсомола, вы можете убедиться лично – в Рязани есть места, где снег действительно убирают.

Благодаря собственной спецтехнике УК ВЕЛЛКОМ-СЕРВИС может провести оперативную уборку после любого снегопада.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU