В рязанском райцентре на ровном месте столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-15T09:19:38+03:00

Пострадали три человека, один из них – несовершеннолетний житель Рыбного

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13 февраля около 23:00 напротив дома 24 по улице Свердлова города Рыбное столкнулись два легковых автомобиля под управлением юных водителей. Об этом сообщил RybnoeNet со ссылкой на ОМВД по Рыбновскому району.

20-летняя автоледи на Shevrolet Aveo не справилась с управлением и врезалась в двигавшийся навстречу автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 19-летнего жителя г. Рыбное. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Среди них – несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21093.

ИСТОЧНИК KP.RU