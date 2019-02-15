2019-02-15T09:19:38+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре на ровном месте столкнулись два автомобиля

Пострадали три человека, один из них – несовершеннолетний житель Рыбного
Антоний ВОХЕЧ
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ДТП произошло в центре Рыбного на прямом участке дороги. Фото: портал RybnoeNet.ДТП произошло в центре Рыбного на прямом участке дороги. Фото: портал RybnoeNet.
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13 февраля около 23:00 напротив дома 24 по улице Свердлова города Рыбное столкнулись два легковых автомобиля под управлением юных водителей. Об этом сообщил RybnoeNet со ссылкой на ОМВД по Рыбновскому району.

20-летняя автоледи на Shevrolet Aveo не справилась с управлением и врезалась в двигавшийся навстречу автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 19-летнего жителя г. Рыбное. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Среди них – несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21093.

ИСТОЧНИК KP.RU

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