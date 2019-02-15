Коммерческая недвижимость от «Мармакс» для инвестиций и высокой прибыли

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-15T09:08:54+03:00

Объекты располагаются в центре города, в районе с развитой инфраструктурой и большим клиентским трафиком для разных бизнес сфер

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Компания «Мармакс» создает объекты недвижимости с запоминающейся архитектурой и отличным расположением в деловом центре города.

На выбор коммерческой недвижимости для ведения собственного бизнеса может влиять множество факторов, но одними из главных являются: месторасположение, транспортная доступность, наличие развитой инфраструктуры и конкурентной среды.

Как отмечает пресс-служба компании, объекты коммерческой недвижимости «Мармакс» располагаются в центре города, в районе с развитой инфраструктурой и большим клиентским трафиком для разных бизнес сфер. Коммерческая недвижимость от «Мармакс» обладает высокой инвестиционной привлекательностью, исходя из месторасположения и статуса жилых комплексов, что позволяет ее собственникам получать более высокую прибыль.

– Мы создали взаимовыгодные условия для комфортного соседства бизнеса с жителями наших комплексов. Согласитесь, это удобно, когда рядом с вашим домом есть приятные места для отдыха, покупок или работы. Именно поэтому мы с особой тщательностью подошли к планированию наших бизнес-пространств. Отлично продуманные помещения имеют индивидуальное отопление, свободную планировку, высокие витринные окна и собственные выходы на улицу на уровне земли без дополнительных ступеней и лестниц – все это позволяет создать максимально комфортное пространство не только для владельцев бизнеса, но и для их клиентов, - рассказали в пресс-службе компании.

Подробнее о проектах компании «Мармакс» по телефону отдела продаж: 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU