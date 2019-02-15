2019-02-15T09:37:51+03:00
Экономика

Рязанская область на Российском инвестфоруме заключила соглашения на 30 миллиардов

Большая их часть, судя по всему, связана с промышленной сферой
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14 февраля в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. В первый день Рязанская область заключила 18 соглашений на сумму около 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти выделяют несколько из них. Например, это договоренность о развитии цифровой экономики с ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКоммуникации». Также упоминается о строительстве оптово-распределительного центра агрохолдингом «Есенинский», где объем инвестиций оценивается в 8,5 миллиарда.

Совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков России делегация решила развивать инженерно-производственный сектор:

- Один из кластеров будет заниматься детскими и потребительскими товарами, в его создании поможет Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», - комментирует на своей официальной странице губенатор Николай Любимов.

Кроме того, глава региона поведал о ряде соглашений с предприятиями Татарстана и Фондом развития промышленности. О каких конкретно проектах идет речь, пока не уточняется.

В кабмине рассказали и о встрече губернатора Николая Любимова с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. На ней обсуждалось улучшение железнодорожного сообщения между Москвой и Рязанью и вопросы развития объектов здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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