Рязанские полицейские задержали банду дачных грабителей

СЕГОДНЯ 19:25 2019-02-14T19:30:22+03:00

На счету злоумышленников как минимум пять краж

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Сотрудники уголовного розыска задержали группу из трех человек, которые подозреваются в совершении ряда краж со взломом из дачных домиков.

Первые заявлению от граждан, ставших жертвами банды, поступили осенью 2018 года. Взламывая окна и двери, неизвестные орудовали на дачах в селе Ялино и деревне Романцево. Их добычей становился садовый инструмент, велосипеды, бензотриммеры, посуда и одежда.

В одном случае хозяйка домика повесила объявление на двери о том, что в помещении нет ничего ценного, а незаконное проникновение в частную собственность влечет уголовную ответственность. Злоумышленники в ответ оставили надпись: «А вы поймайте».

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе привлекая кинолога с собакой, стражи правопорядка по крупицам собрали картину преступлений и установили причастных к ним лиц. Злоумышленниками оказались ранее судимые за кражи 30-летний житель Рязани и 43-летний житель Рязанского района, а также 29-летний житель областного центра. Часть похищенного они сдавали в пункты приема лома.

Всех троих задержали в один день. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в нем объединены пять эпизодов краж из дачных домиков.

ИСТОЧНИК KP.RU