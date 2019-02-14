Рязанский музей ВДВ рассказал студентам и школьникам про Афганистан

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-14T18:04:13+03:00

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Несколько лекций для студентов и школьников, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана, организовал и провел Рязанский музей воздушно-десантных войск. Встречи с юным поколением прошли в Рязанском художественном музее на улице Свободы и детской библиотеке на площади Мичурина. Ребята просмотрели на экране фото земляков, награжденных за героизм, карты районов боевых действий, смогли сфотографироваться с головными уборами советских и афганских воинов. В одной из бесед принял участие бывший офицер афганской армии, живущий сегодня в нашем городе.

– Здесь перед вами всего лишь несколько экспонатов. Если вы придете в гости к нам, то увидите гораздо больше настоящего оружия тех лет, личных вещей солдат и офицеров, фотоматериалов, – приглашал молодежь в музей ВДВ его сотрудник Игорь Филатов.

Юбилей окончания Афганской войны 1979-1989 годов в России отмечают 15 февраля. В ней принимало участие более 4000 рязанцев, 137 из них погибло в боях.

ИСТОЧНИК KP.RU