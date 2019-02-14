Ночью в Рязанской области заметно подморозит

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-14T17:38:07+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 15 февраля.

По информации синоптиков, в пятницу нас ожидает переменная облачность. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшие осадки – снег и мокрый снег.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с, днем порывы будут достигать уже 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью -10...-5°С, местами столбики термометров опустятся до -13°С. Днем по области воздух прогреется до -4...+1°С.

Внимание: гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU