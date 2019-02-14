2019-02-14T15:20:24+03:00
Происшествия

В Рязани снегоуборочный погрузчик наехал на пешехода

ДТП произошло в микрорайоне Песочня
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В четверг, 14 февраля, в 10.20 в Рязани на улице Новоселов возле дома №21а произошло ДТП с участием снегоуборочного погрузчика Mustang и пешехода. Установлено, что 41-летний мужчина, управляя спецтехникой, при развороте наехал на 33-летнего жителя областного центра.

В результате происшествия мужчина получил травмы – с ушибом и подозрением на перелом его доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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