Жестоко избившего подростка рязанца отправили в колонию
В Рязанской области вынесен приговор Руслану Фадейкину, который обвинялся в избиении несовершеннолетнего. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 35-летний житель Клепиковского района скрывался, до последнего отрицал свою вину, всячески мешал следствию и растягивал судебное разбирательство, например, предъявляя ложных свидетелей.
Само преступление произошло еще 13 сентября 2015 года. Тогда возле бара в поселке Тума, будучи пьяным, Фадейкин ударил 16-летнего подростка ногой в лицо и дважды бутылкой по голове. Вред здоровью, нанесенный потерпевшему, отнесли к категории тяжкого.
В итоге Фадейкина наказали 5 годами лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU