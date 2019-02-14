Жестоко избившего подростка рязанца отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-14T15:12:03+03:00

Он как мог осложнял работу следователям и растягивал судебное разбирательство

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В Рязанской области вынесен приговор Руслану Фадейкину, который обвинялся в избиении несовершеннолетнего. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, 35-летний житель Клепиковского района скрывался, до последнего отрицал свою вину, всячески мешал следствию и растягивал судебное разбирательство, например, предъявляя ложных свидетелей.

Само преступление произошло еще 13 сентября 2015 года. Тогда возле бара в поселке Тума, будучи пьяным, Фадейкин ударил 16-летнего подростка ногой в лицо и дважды бутылкой по голове. Вред здоровью, нанесенный потерпевшему, отнесли к категории тяжкого.

В итоге Фадейкина наказали 5 годами лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU