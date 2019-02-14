На рязанской дороге легковушка вылетела на встречку под MAN
В четверг, 14 февраля, около 9.10 в Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП. По уточненной информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 396 км трассы М5 «Урал».
27-летний житель Республики Мордовия на автомобиле KIA Rio ехал в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в ехавший по встречке грузовик MAN, за рублем которого был 51-летний москвич. От удара KIA Rio отлетел от трассы на полтора десятка метров.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, с которыми отправлен в больницу.
Проводится проверка, все обстоятельства утоняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU