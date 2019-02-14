2019-02-14T15:41:18+03:00
Происшествия

На рязанской дороге легковушка вылетела на встречку под MAN

Водитель в больнице
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В четверг, 14 февраля, около 9.10 в Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП. По уточненной информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 396 км трассы М5 «Урал».

27-летний житель Республики Мордовия на автомобиле KIA Rio ехал в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в ехавший по встречке грузовик MAN, за рублем которого был 51-летний москвич. От удара KIA Rio отлетел от трассы на полтора десятка метров.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, с которыми отправлен в больницу.

Проводится проверка, все обстоятельства утоняются.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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