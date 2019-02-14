2019-02-14T14:01:39+03:00
Происшествия

Рязанец, систематически воровавший из магазинов алкоголь, пойдет под суд

Любителя крепких напитков не остановила перспектива уголовного преследования
Константин МОГИЛИН
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Полицейские задержали 34-летнего жителя Скопина, подозреваемого в серии мелких хищений из сетевых магазинов райцентра.

Мужчину уличили в краже двух бутылок коньяка стоимостью более 1 тысячи рублей. Ранее его уже задерживали за аналогичные преступления, но тогда он отделывался административным наказанием. Теперь не вставшему на путь исправления скопинцу грозит уголовная ответственность.

- Более того, в отношении данного гражданина в суде уже рассматривается первое уголовное дело - по аналогичным фактам мелких хищений водки, коньяка и других алкогольных напитков, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уточнив, что преступления совершались в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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