2019-02-14T13:05:59+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец вынес из супермаркета электронные весы

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения
Антоний ВОХЕЧ
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Полицейские быстро разыскали "знакомого".Полицейские быстро разыскали "знакомого".Фото: Павел АВЕРИН
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Работники магазина в Московском районе сообщили в полицию, что из торгового зала похитили контрольные электронные весы. Они стояли недалеко от входа в супермаркет – в полдень их не стало. Продавцы в один голос утверждали, что буквально несколько минут не обращали на них внимания.

Сотрудники полиции проанализировали записи камер видеонаблюдения. Одна из них зафиксировала, как мужчина вошел в магазин, взял весы, спрятал их под одеждой и вышел на улицу.

Оперативники узнали 26-летнего рязанца, ведь ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, и им была знакома его внешность. Мужчину разыскали и задержали, похищенные весы обнаружили у него дома. Сам он был в состоянии алкогольного опьянения и не смог внятно пояснить, зачем вообще похитил торговое оборудование.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела – уточняет пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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