2019-02-14T12:35:09+03:00
Авто

На злобу дня: рязанка засудила УК за упавший на автомобиль снег

В ее пользу взыскали 225 тысячи рублей – компенсацию материального ущерба и морального вреда
Антон КОНОВАЛОВ
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Жительница Рязани отсудила у коммунальщиков больше 224 тысяч рублей. В январе 2018 года, когда истица припарковалась возле дома своей знакомой, на ее автомобиль с крыши упал снег.

Машина в результате ЧП получила многочисленные повреждения крыши, стекол, капота и салона. Сама женщина тоже травмировалась и была вынуждена обратиться в поликлинику.

Для положительного решения по иску имелись все необходимые доказательства: фотографии, протокол осмотра места происшествия, свидетельские показания, заключение эксперта и другие. Однако, проиграв в Железнодорожном, обслуживающая злосчастный дом организация, обратилась с апелляцией в областной суд.

Вышестоящая инстанция тоже встала на сторону истицы, взыскав компенсацию материального ущерба и морального вреда. Таким образом, решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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