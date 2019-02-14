2019-02-14T11:34:02+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре мужчина угрожал сожительнице ножницами и подушкой

Возбуждено уголовное дело
Роман ДОРОФЕЕВ
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Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что в Шацке местные полицейские предотвратили тяжкое преступление. К стражам правопорядка обратилась 30-летняя нигде не работающая женщина, она сообщила, что ее 30-летний сожитель угрожает расправой. В качестве орудия убийства он грозился использовать ножницы и подушку.

По вызову незамедлительно приехали участковые и задержали агрессивного мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Согласно Уголовному кодексу наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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