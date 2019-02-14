Из-за плохой уборки снега рязанская прокуратура направила в суды 8 исков
Кроме того, внесены почти три сотни представлений и предостережений
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Прокуратура Рязанской области продолжает проверки обслуживающих организаций и других профильных предприятий на предмет качества зимней уборки, сообщает пресс-служба надзорного органа.
– Нарушения выявлены во всех районах области. Это ненадлежащая уборка от снега и наледи дорог, тротуаров, кровель и дворов многоквартирных домов, – говорится в сообщении.
В итоге с начала года прокуратура внесла 123 представления, объявила 147 предостережений, возбудила шесть дел об административных правонарушениях. В суд направлено восемь исков.
ИСТОЧНИК KP.RU