Из-за плохой уборки снега рязанская прокуратура направила в суды 8 исков

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-14T13:28:40+03:00

Кроме того, внесены почти три сотни представлений и предостережений

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Прокуратура Рязанской области продолжает проверки обслуживающих организаций и других профильных предприятий на предмет качества зимней уборки, сообщает пресс-служба надзорного органа.

– Нарушения выявлены во всех районах области. Это ненадлежащая уборка от снега и наледи дорог, тротуаров, кровель и дворов многоквартирных домов, – говорится в сообщении.

В итоге с начала года прокуратура внесла 123 представления, объявила 147 предостережений, возбудила шесть дел об административных правонарушениях. В суд направлено восемь исков.

ИСТОЧНИК KP.RU