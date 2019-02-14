2019-02-14T11:14:43+03:00
Происшествия

На рязанской дороге Chevrolet Cruze улетел в кювет и опрокинулся

Водитель отделался незначительными травмами
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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13 февраля, около 15:30 в Скопинском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 261 км дороги Р22 «Каспий».

53-летний москвич на Chevrolet Cruze, по предварительной информации, не учел сложные погодные условия, превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге легковушка съехала в кювет, где опрокинулась. Водитель получил травмы: врачи оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 13 человек получили травмы. В регионе произошла 41 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 2264 нарушения ПДД, в том числе 5 фактов управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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