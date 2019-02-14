Рязанской области выделят больше 1 миллиарда на ясельные группы
Правительство России распределило субсидии на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Распоряжение опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.
Рязанская область получит 204 миллиона в 2019-м, 322,4 миллиона в 2020-м и 619,2 миллиона в 2021 году. Таким образом, всего регион сможет потратить свыше 1,1 миллиарда рублей из федеральной казны.
Уже известны 10 детских садов в Рязани, которые расширят за счет пристроек. Это №№106, 139, 146, 150, 154, где работы должны завершиться уже в текущем году, а также №№ 22,108, 112,125, 140, запланированные на следующий. Также есть информация, что в 2020-м дополнительные места создадут еще в четырех учреждениях помимо названных.
ИСТОЧНИК KP.RU