Рязанской области выделят больше 1 миллиарда на ясельные группы

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-14T09:58:54+03:00

Детские сады расширяют за счет пристроек, и уже известны 10 учреждений, где они появятся

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Правительство России распределило субсидии на создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях. Распоряжение опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Рязанская область получит 204 миллиона в 2019-м, 322,4 миллиона в 2020-м и 619,2 миллиона в 2021 году. Таким образом, всего регион сможет потратить свыше 1,1 миллиарда рублей из федеральной казны.

Уже известны 10 детских садов в Рязани, которые расширят за счет пристроек. Это №№106, 139, 146, 150, 154, где работы должны завершиться уже в текущем году, а также №№ 22,108, 112,125, 140, запланированные на следующий. Также есть информация, что в 2020-м дополнительные места создадут еще в четырех учреждениях помимо названных.

ИСТОЧНИК KP.RU