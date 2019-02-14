Рязанцев приглашают на предпремьерный показ триллера «Омен: Перерождение»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-14T09:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В следующий вторник, 19 февраля, кинотеатр «Формула кино» в ТЦ «Виктория Плаза» организует предпремьерный показ фильма «Омен: Перерождение».

– Когда вокруг все чаще начинают происходить трагические события, Сара обращается к специалистам по поводу странного поведения своего необыкновенно одаренного 8-летнего сына. То, что происходящее и гениальность ребенка не случайны, становится ясно, если заглянуть в предыдущие инкарнации мальчика, – говорится в релизе от создателей триллера.

Длительность картины 1 час 32 минуты. Начало сеанса в 19.30.

Билеты – от 130 рублей.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU