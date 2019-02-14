Рязанца осудили за сломанный полицейскому нос

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-14T09:24:36+03:00

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Прокуратура Кораблинского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина А., сообщает пресс-служба надзорного органа. Мужчина обвинялся по статье УК РФ «применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

23 февраля прошлого года во дворе одного из многоквартирных домов полицейский предложил нетрезвому кораблинцу пройти с ним в ОМВД для составления административного протокола. Взяв мужчину за рукав, оперативник повел его к машине.

Однако кораблинец вырвался и ударил полицейского в лицо. Да так, что сломал нос. Заключение медиков: закрытый перелом костей носа.

В суде А. признали виновным и приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU