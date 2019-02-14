Рязанский должник попытался спрятаться от пристава в подполе
В Касимовском районе местного жителя принудительно доставили в суд. Он, не желая платить по счетам, пытался спрятаться в подполе своего дома, но, видимо, в спешке позабыл о некоторых вещах.
Мужчина засуетился, когда увидел подъехавшую к дому машину службы судебных приставов. Не достучавшись до хозяина жилища, «гость» обнаружил, что входная дверь не заперта, и вошел внутрь, где, как ему показалось, были слышны какие-то звуки. Комнаты оказались пусты, но бросилась в глаза открытая крышка подпола. Пристав спустился вниз и обнаружил должника.
Суд оштрафовал любителя сыграть в прятки за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного лица, сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU