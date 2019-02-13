2019-02-13T21:25:56+03:00
Недвижимость

Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани

Расчистке от снега проезжей части улиц снова мешают хаотично припаркованные вдоль дорог автомобили
Валерий КОТОВ
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На газонах возле дорог образуются высокие снежные горыНа газонах возле дорог образуются высокие снежные горыФото: Владимир ФРОЛОВ
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В администрации Рязани 13 февраля пообещали, что коммунальные службы будут бороться с последствиями снегопада в круглосуточном режиме. Дворники, убирающие дворы и тротуары улиц в «спальных» микрорайонах, выполнили это обещание: расчистка от снега проходов и дорожек, которыми пользуются горожане, велась до темноты.

По словам самих дворников, вывоз снега идет гораздо хуже: этот снегопад – не первый, поэтому вдоль некоторых дорог образовались сугробы высотой больше человеческого роста.

Уборке снега машинами с проезжей части улиц мешают хаотично припаркованные автомобили. Например, возле дома 17 по улице Интернациональной из-за такой ситуации расчищенная часть дороги уже сузилась почти вдвое, а в этом месте проходят три маршрута общественного транспорта.

Снежные горы размером приближаются к высоте троллейбуса Фото: Владимир ФРОЛОВ

Снежные горы размером приближаются к высоте троллейбусаФото: Владимир ФРОЛОВ

Перед торговыми точками работа шла до позднего вечера Фото: Владимир ФРОЛОВ

Перед торговыми точками работа шла до позднего вечераФото: Владимир ФРОЛОВ

Из-за автомобилей снег на обочине не почистили – проезжая часть стала уже Фото: Владимир ФРОЛОВ

Из-за автомобилей снег на обочине не почистили – проезжая часть стала ужеФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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