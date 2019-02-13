В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
В администрацию города Рязани 13 февраля были приглашены ветераны войны в Афганистане, длившейся с 1979 по 1989 год. Всем им были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и юбилейные медали. посвященные 30-летию вывода советских войск из этой азиатской страны. Участников сражений приветствовало руководство города и представители общественных организаций.
Руководитель совета ветеранов города Рязани Валерий Конопацкий заверил, что среди бывших воинов достаточно тех, кто может и хочет вести работу по патриотическому воспитанию нынешней молодежи.
Из Афганистана не вернулись живыми 137 жителей Рязанской области. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, а затем в зале выступил ансамбль воздушно-десантного училища «Крылатая пехота».
ИСТОЧНИК KP.RU