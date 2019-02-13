2019-02-13T20:33:43+03:00
История современности

В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана

В войне, которую Советский Союз завершил 30 лет назад, участвовало более 4 тысяч наших земляков
Сергей ЮРЧЕНКО
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На фото пресс-службы администрации Рязани: ветераны Афганистана на торжественном собранииНа фото пресс-службы администрации Рязани: ветераны Афганистана на торжественном собрании
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В администрацию города Рязани 13 февраля были приглашены ветераны войны в Афганистане, длившейся с 1979 по 1989 год. Всем им были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и юбилейные медали. посвященные 30-летию вывода советских войск из этой азиатской страны. Участников сражений приветствовало руководство города и представители общественных организаций.

Руководитель совета ветеранов города Рязани Валерий Конопацкий заверил, что среди бывших воинов достаточно тех, кто может и хочет вести работу по патриотическому воспитанию нынешней молодежи.

Из Афганистана не вернулись живыми 137 жителей Рязанской области. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, а затем в зале выступил ансамбль воздушно-десантного училища «Крылатая пехота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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