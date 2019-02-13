2019-02-13T19:21:12+03:00
Здоровье

Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов

Определение, кто входит в группы риска, поможет медикам предупредить неожиданные инфаркты и инсульты
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Результаты анализа и консультацию можно было получить довольно быстроРезультаты анализа и консультацию можно было получить довольно быстро
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«Всемирный день тромбоза» медики обычно отмечают в октябре. Однако после удачных предыдущих акций, во время которых удалось проверить риск закупорки кровеносных сосудов у сотен рязанцев, они решили предложить бесплатное обследование и зимой. 13 февраля в поликлинике городской больницы №11 (ул. Новоселов) этой возможностью воспользовались более 50 человек.

Уровень свертываемости крови – показатель, который важен для пациентов с атеросклерозом, почечной недостаточностью, сахарным диабетом, другими нарушениями обмена веществ. Составление групп риска помогает медикам следить за их здоровьем и предотвращать неожиданные инфаркты и инсульты. По словам врачей, ежгодно тромбоз выявляется на 9-12% чаще, и предупреждение последствий очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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