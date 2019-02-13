Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно

13 Февр. 18:20 2019-02-13T18:20:52+03:00

Ночью анонсирован выход на уборку 100 работников и 80 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Из-за погодных условий в Рязани городские коммунальные службы «будут работать круглосуточно в усиленном режиме». Такое заявление сделано на заседании штаба по уборке города 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Сегодня в течение дня на обработку улиц вышло 26 единиц спецтехники, - говорится в релизе.

В ночное время в обработке, расчистке улиц и вывозе снега задействуют 80 единиц техники и 100 работников. Также власти пообещали привлечь подрядные организации.

Префектуры тем временем должны проконтролировать содержание дворовых территорий.

Напомним, один из ответственных за уборку города зимой управленцев, начальник городского управления благоустройства Михаил Белькевич, покидает свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU