Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Начальник городского управления благоустройства Михаил Белькевич покинет свой пост. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию в среду 13 февраля. Официально он прекратит работу 15-го числа.
Белькевич - один из управленцев, ответственных за уборку улиц областного центра зимой. 21 февраля он вместе с коллегами должен был отчитаться по этому вопросу перед депутатами городской Думы.
До работы в городской администрации Михаил Белькевич возглавлял муниципальное предприятие «Комплекс», созданное для оказания банных и других бытовых услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU