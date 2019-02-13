2019-02-13T18:25:15+03:00
Общество

Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост

Чиновник написал заявление по собственному желанию
Константин МОГИЛИН
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Начальник городского управления благоустройства Михаил Белькевич покинет свой пост. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию в среду 13 февраля. Официально он прекратит работу 15-го числа.

Белькевич - один из управленцев, ответственных за уборку улиц областного центра зимой. 21 февраля он вместе с коллегами должен был отчитаться по этому вопросу перед депутатами городской Думы.

До работы в городской администрации Михаил Белькевич возглавлял муниципальное предприятие «Комплекс», созданное для оказания банных и других бытовых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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