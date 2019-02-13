2019-02-13T17:51:55+03:00
Недвижимость

Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый

Его привезли из Орловской области, а смонтировали специалисты новомичуринского «Водоканала»
Иван АНТОНОВ
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Установка глубинного насоса. Фото: сайт изд-ва "Пресса".Установка глубинного насоса. Фото: сайт изд-ва "Пресса".
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Работающий глубинный насос в Новомичуринске сгорел 7 февраля, а в подменном фонде подобного не оказалось. Новый «ЭЦВ-8-40-40» привезли из Орловской области. Специалисты местного «Водоканала» под руководством Ивана Воронина установили его 12 февраля. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Электрики подключили насос к силовому кабелю, а затем слесари проверили готовность агрегата к работе в воде. После этого жизненно необходимый агрегат установили в скважину на водозаборе на глубину в 25 метров, и запустили в работу.

– Теперь городская система вновь получает необходимые 170 кубометров воды в час, – говорит и.о. директора муниципального «Водоканала» Валерий Живоложнов. Это позволит нам вернуться к привычному бесперебойному снабжению холодной водой новомичуринцев,

ИСТОЧНИК KP.RU

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