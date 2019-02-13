2019-02-13T16:49:23+03:00
Происшествия

Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор

Преступление парень совершил рядом со своим домом
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли кражу из автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного на улице Новаторов. В дежурную часть обратился 27-летний рязанец. Он рассказал, что из его автомобиля, оставленного на ночь у дома, пропали автомагнитола, навигатор и видео-регистратор.

Прибывшие на место преступления оперативники обнаружили следы взлома, но по горячим следам задержать преступника не удалось.

- Вскоре полицейские узнали, что у безработного рязанца неожиданно появилась крупная сумма денег. При этом мужчина не сообщает знакомым, откуда у него появилась наличность. Эта новость «по цепочке» дошла до сотрудников уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оказалось, что к преступлению причастен 20-летний житель соседнего дома. Парня разыскали и задержали. Часть из украденного молодой человек успел продать, оставшееся же хранил в своем автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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