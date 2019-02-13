Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Расходы на ремонт виновник все же возместит
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Рыбновский районный суд рассмотрел иск гражданина Т. к гражданину Б. о возмещении ущерба из-за ДТП, сообщает пресс-служба суда.
Авария произошла в мае прошлого года в Москве. Volvo, принадлежащий истцу, столкнулся с Daewoo Matiz, за рулем которого был ответчик.
Виновным признали водителя второй иномарки: при перестроении он не пропустил машину, ехавшую попутно. Однако полиса ОСАГО у виновника ДТП не оказалось. Ремонт же пострадавшей стороне обошелся почти в 163 тысячи.
Суд в итоге иск удовлетворил: взыскал с Б. расходы на ремонт, оценку автомобиля и отправку телеграммы о вызове ответчика в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU