Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома

13 Февр. 15:42 2019-02-13T15:43:06+03:00

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Рыбновский районный суд рассмотрел иск гражданки С. к ООО «Клевер» – застройщику, с которого женщина хотела взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, сообщает пресс-служба суда.

Еще в августе 2017 года рязанка заключила с компанией договор участия в долевом строительстве. Согласно документу, получить квартиру она должна была до 30 марта 2018 года. Позже по допсоглашению застройщик обязался предоставить жилье до конца мая. Однако квартиру дольщица получила лишь в августе прошлого года.

Женщина направила в компанию претензию, с требованием выплатить неустойку за каждый день просрочки и возместить моральный вред. ООО «Клевер» этого не сделало, так дело и дошло до суда.

Последний в итоге встал на сторону истицы: в договоре участия в долевом строительстве не было сказано, что его условия можно изменить в одностороннем порядке.

Суд в итоге иск удовлетворил и взыскал с ООО «Клевер» неустойку за просрочку (почти 107 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (5 тысяч) и штраф за то, что сразу требования клиентки удовлетворены не были (еще почти 56 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU