Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Ночью осадки будут интенсивнее
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 14 февраля. Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки продолжатся: ночью местами будет идти умеренный снег, а днем небольшой.
В списке неблагоприятных метеоявлений со вторника останутся ветер с порывами 12-17 метров в секунду и сильная гололедица.
Температура воздуха по-прежнему заметно выше климатической нормы. Ее значение ночью составит -8…-3 градуса, а днём -6…-1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU