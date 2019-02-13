2019-02-13T14:55:51+03:00
Общество

Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой

Ночью осадки будут интенсивнее
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 14 февраля. Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки продолжатся: ночью местами будет идти умеренный снег, а днем небольшой.

В списке неблагоприятных метеоявлений со вторника останутся ветер с порывами 12-17 метров в секунду и сильная гололедица.

Температура воздуха по-прежнему заметно выше климатической нормы. Ее значение ночью составит -8…-3 градуса, а днём -6…-1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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