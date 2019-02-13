2019-02-13T14:14:22+03:00
Общество

Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)

Таким образом, число транспортных предприятий, предоставляющих эту услугу, увеличилось вдвое
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Еще с десятью перевозчиками Рязани горадминистрация заключила договоры, по которым будет возмещать им убытки, связанные с перевозкой льготников. То есть к 11 нынешним транспортным предприятиям, работающим на коммерческих маршрутах и обслуживающих льготников, прибавиться почти столько же, сообщает оператор УмКа.

Это касается школьников, студентов, пенсионеров и других рязанцев, имеющие льготы на проезд в общественном транспорте и владеющих картами УмКа «Льготная», «Студенческая» и «Школьная» с тарифом «Электронный проездной билет».

Напомним, маршрутные такси, оказывающие эту услугу, имеют на борту специальную синюю круглую наклейку.

Маршруты, перевозящие льготников и принимающие к оплате бесконтактные банковские карты, телефоны с NFC, а также УмКу «Городская» с «Электронным кошельком»:

– №32, 34, 41, 47, 49, 53, 57, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 85, 88, 95, 96, 98 и 99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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