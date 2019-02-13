Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара

13 Февр. 13:29 2019-02-13T15:32:02+03:00

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В ночь на 13 февраля в Рязани загорелась комната в пятиэтажке по адресу улица Крупской, 21 корпус 1. В результате происшествия пострадал один человек.

- Мужчина 1978 года рождения госпитализирован в БСМП с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Борясь с огнем, который в итоге распространился на 12 квадратных метров, пожарные эвакуировали из дома 50 человек. На вызов, поступивший в 03.48, выезжали 10 человек личного состава на 3 пожарных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU