Житель рязанской глубинки ограбил молодую маму с коляской
Он же выкрал женскую сумку из чужого автомобиля, а на днях услышал свой приговор
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В Шиловском районе вынесли приговор человеку, ограбившему молодую маму и совершившему кражу из автомобиля. Он избежал лишения свободы, но получил в наказание 240 часов обязательных работ.
Преступления совершены летом 2018 года. Сначала прямо на глазах у гуляющей с ребенком мамы житель рязанской глубинки похитил из детской коляски 700 рублей, а затем вытащил из салона автомобиля через приоткрытое окно женскую сумку с сотовым телефоном и 17 тысячами рублей наличными. Вскоре его задержали сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU