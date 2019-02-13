2019-02-13T12:34:35+03:00
Происшествия

Житель рязанской глубинки ограбил молодую маму с коляской

Он же выкрал женскую сумку из чужого автомобиля, а на днях услышал свой приговор
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шиловском районе вынесли приговор человеку, ограбившему молодую маму и совершившему кражу из автомобиля. Он избежал лишения свободы, но получил в наказание 240 часов обязательных работ.

Преступления совершены летом 2018 года. Сначала прямо на глазах у гуляющей с ребенком мамы житель рязанской глубинки похитил из детской коляски 700 рублей, а затем вытащил из салона автомобиля через приоткрытое окно женскую сумку с сотовым телефоном и 17 тысячами рублей наличными. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара