На рязанский участок «Каспия» дорожники вылили сотни тонн противогололедных смесей

13 Февр. 12:03 2019-02-13T12:26:26+03:00

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По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль федеральных дорог, в ближайшие сутки в Рязанской области продолжаться обильный снегопад с дождем. Порывы ветра усилятся до 20 м/с, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Напомним, эта организация обслуживает в нашем регионе около 240 км федеральных дорог: трассу «Каспий» (почти 160 км) и участок дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (порядка 80 км).

Сейчас дорожники работают в усиленном режиме: выведено более 20 спецмашин, которые за утро 13 февраля израсходовали уже 830 тонн противогололедных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU