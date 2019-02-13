2019-02-13T12:26:26+03:00
Авто

На рязанский участок «Каспия» дорожники вылили сотни тонн противогололедных смесей

Улучшения погоды не прогнозируют
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль федеральных дорог, в ближайшие сутки в Рязанской области продолжаться обильный снегопад с дождем. Порывы ветра усилятся до 20 м/с, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Напомним, эта организация обслуживает в нашем регионе около 240 км федеральных дорог: трассу «Каспий» (почти 160 км) и участок дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань (порядка 80 км).

Сейчас дорожники работают в усиленном режиме: выведено более 20 спецмашин, которые за утро 13 февраля израсходовали уже 830 тонн противогололедных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара