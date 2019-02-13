В Рязани поставлен рекорд по родившимся за неделю двойням
В Рязани в Областном перинатальном центре впервые за время его работы (а именно с 2011 года) за неделю родились три двойни: два мальчика, две девочки и разнополые малыши. Заведующая дистанционным акушерским консультационным центром Тамара Шевлякова связала это с распространением вспомогательных репродуктивных технологий.
- В результате ЭКО и ИКСИ часто наступают многоплодные беременности, - пояснила она. - А будущих мам направляют в перинатальный центр для наблюдения и последующего родоразрешения.
По словам Шевляковой, в 2018 году в медучреждении родились 56 двоен, а с начала 2019-го уже 12.
За минувшую неделю, по данным минздрава, с 4 по10 февраля в Рязанской области в общей сложности появились на свет 103 мальчика и 89 девочек, в том числе пять пар близнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU