В Рязани поставлен рекорд по родившимся за неделю двойням

13 Февр. 10:01 2019-02-13T10:05:59+03:00

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В Рязани в Областном перинатальном центре впервые за время его работы (а именно с 2011 года) за неделю родились три двойни: два мальчика, две девочки и разнополые малыши. Заведующая дистанционным акушерским консультационным центром Тамара Шевлякова связала это с распространением вспомогательных репродуктивных технологий.

- В результате ЭКО и ИКСИ часто наступают многоплодные беременности, - пояснила она. - А будущих мам направляют в перинатальный центр для наблюдения и последующего родоразрешения.

По словам Шевляковой, в 2018 году в медучреждении родились 56 двоен, а с начала 2019-го уже 12.

За минувшую неделю, по данным минздрава, с 4 по10 февраля в Рязанской области в общей сложности появились на свет 103 мальчика и 89 девочек, в том числе пять пар близнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU