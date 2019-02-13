2019-02-13T09:25:20+03:00
Общество

В центре Рязани закрылся один из пунктов КВЦ

Рабочее место кассира перевели на другую площадку
Мария БЛИНОВА
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С понедельника, 11 февраля, в Рязани прекратил работу пункт приема платежей, расположенный на улице Семинарской, д. 43. Кассир переведен в центр приема платежей, работающий на улице Маяковского, д. 111 – напротив магазина «Алфавит».

Напомним, центр КВЦ открылся здесь в конце прошлого года. В центре принимают четыре кассира и специалист МП «КВЦ».

Режим работы кассы: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье – выходной.

Режим работы специалиста: понедельник-четверг с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 13.45), пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье – выходные.

Кроме этого, по соседству с закрывшимся на улице Семинарской пунктом, действует касса на улице 3-и Бутырки, д.2б. С графиком работы можно ознакомиться на сайте КВЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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