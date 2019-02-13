Двух рязанцев осудили за незаконный вылов рыбы на Оке

13 Февр. 09:07 2019-02-13T09:08:20+03:00

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Советский районный суд вынес решение по уголовному делу против двух мужчин о незаконном вылове рыбы. Браконьеры расставили сеть на реке Оке в черте Рязани – на 1 километр выше по течению от Борковского затона.

Ущерб, нанесенный природе, оценен менее чем в 1000 рублей: рыбакам попались лещ, густера, несколько судаков, карась и голавль. Ранее не судимые мужчины сумму ущерба возместили, признали свою вину и раскаялись в содеянном, а потому уголовное преследование по ходатайству защиты было прекращено.

Тем не менее, каждого из подсудимых оштрафовали на 5 тысяч рублей, конфисковав лодку с подвесным мотором в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU