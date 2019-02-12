Рязанка продала арестованный за банковские долги автомобиль

12 Февр. 20:45 2019-02-12T20:45:27+03:00

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Жительница рязанской глубинки задолжала по кредиту АО «Банк Русский стандарт». В Отделе судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам УФ по Рязанской области на нее завели исполнительное производство о взыскании задолженности. В рамках него судебным приставом-исполнителем был наложен арест на принадлежащий должнице автомобиль марки ВАЗ 21150. Она же была и назначена ответственным хранителем, которой в присутствии понятых были разъяснены ее права и обязанности. Так описывает ход событий пресс-служба ведомства.

Также при наложении ареста незадачливая получательница кредита была предупреждена об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту. Судебный пристав-исполнитель некоторое время спустя проверил сохранность арестованной машины и выяснил, что она уже продана. В отношении должницы сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU