По инициативе «Единой России» в Рязани увеличили количество маршрутов с льготным проездом

12 Февр. 17:45 2019-02-12T17:50:09+03:00

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Почти в 2 раза увеличилось количество коммерческих перевозчиков, которые осуществляют перевозку льготных категорий пассажиров. Об этом рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова.

Она напомнила, что члены партийного объединения в представительном органе местного самоуправления на заседании 24 января предложили администрации Рязани увеличить число маршрутов коммерческих перевозчиков, на которых будут принимать к оплате карты «Умка» у льготных категорий жителей.

– Мы получили ответ за подписью исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Карабасова на наше обращение, — сообщила Елена Волкова. — В 2019 году оплачивать проезд транспортными картами «Умка» льготной стоимости можно не только в муниципальных автобусах и троллейбусах, но и более чем в 600 автобусах 24 коммерческих перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на территории города. Такие автобусы обозначены логотипами «Плати картой», расположенными на лобовом стекле, около входной двери и в салоне».

В этом году в соответствии с заключенными договорами между городской администрацией и коммерческими организациями перевозку льготных категорий пассажиров выполняют 24 коммерческих перевозчика. По сравнению с прошлым годом количество маршрутов увеличилось практически в два раза — с 12 до 23.

Льготный проезд по картами «Школьная», «Студенческая» и «Льготная» стал доступен на маршрутах №№32, 34, 41, 47. 57, 49, 53, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 82, 85, 88, 95, 96, 98, 99.

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ИСТОЧНИК KP.RU