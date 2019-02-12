2019-02-12T17:52:21+03:00
Общество

На Рязанскую область идет лютая парочка: порывистый ветер с дождем

Иногда к ним будет присоединяться снег. Ну, чтобы нам точно скучно не было
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало информацию специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 февраля.

В среду нас ожидает облачная погода. При этом дюже бодрящий комплект осадков: снег, мокрый снег и дождь. Ночью уровень осадков достигнет 7 мм (в пересчете на воду) днем – 4 мм.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Временами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -5…0ºС, днем воздух прогреется до -4…+1ºС.

Внимание: налипание мокрого снега, на дорогах гололед!

ИСТОЧНИК KP.RU

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