За два дня рязанцы скупили 3 тысячи ТВ-приставок
Магазины и отделения «Почты России» за понедельник и вторник продали около 3 тысяч ТВ-приставок, необходимых для приема цифрового сигнала, сообщила пресс-служба областного правительства. Аналоговое телевидение, напомним, в регионе отключили утром 11 февраля. Пользователей кабельного ТВ изменение не коснулось, а вот владельцы обычных антенн и немолодых телевизоров остались без картинки.
Приставки покупают в основном в сельской местности, УФАС уже готовится мониторить цены – при таком спросе они реально могут пойти вверх.
Тем временем на связи консультанты – в области работает сразу три «горячие линии», организованные областными и федеральными властями.
Кроме них, получить ответы на вопросы можно и в префектурах Рязани:
– префектура Московского района – 35-05-42 и 8-915-610-26-41
– префектура Советского района – 28-04-86 и 8-910-570-26-45
– префектура Октябрьского района – 44-65-38 и 8-910-570-26-74
– префектура Железнодорожного района – 76-62-52 и 8-910-570-26-41.
Сотрудники префектур могут помочь и с установкой/настройкой оборудования. Почти 250 жителям облцентра такую помощь уже оказали.
ИСТОЧНИК KP.RU