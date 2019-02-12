За два дня рязанцы скупили 3 тысячи ТВ-приставок

12 Февр. 16:56 2019-02-12T16:56:00+03:00

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Магазины и отделения «Почты России» за понедельник и вторник продали около 3 тысяч ТВ-приставок, необходимых для приема цифрового сигнала, сообщила пресс-служба областного правительства. Аналоговое телевидение, напомним, в регионе отключили утром 11 февраля. Пользователей кабельного ТВ изменение не коснулось, а вот владельцы обычных антенн и немолодых телевизоров остались без картинки.

Приставки покупают в основном в сельской местности, УФАС уже готовится мониторить цены – при таком спросе они реально могут пойти вверх.

Тем временем на связи консультанты – в области работает сразу три «горячие линии», организованные областными и федеральными властями.

Кроме них, получить ответы на вопросы можно и в префектурах Рязани:

– префектура Московского района – 35-05-42 и 8-915-610-26-41

– префектура Советского района – 28-04-86 и 8-910-570-26-45

– префектура Октябрьского района – 44-65-38 и 8-910-570-26-74

– префектура Железнодорожного района – 76-62-52 и 8-910-570-26-41.

Сотрудники префектур могут помочь и с установкой/настройкой оборудования. Почти 250 жителям облцентра такую помощь уже оказали.

ИСТОЧНИК KP.RU