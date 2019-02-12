По вопросам цифрового ТВ в Рязанской области работает сразу три «горячих линии»

12 Февр. 16:02 2019-02-12T16:02:37+03:00

Две из них региональные, одна – общероссийская

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11 февраля в Рязанской области, вместе с еще шестью регионами страны, отключили аналоговое телевидение. Пока население скупает ТВ-приставки, пресс-служба областного правительства напоминает, что в регионе действует три «горячих линии».

По всем вопросам, связанным с точками продаж оборудования, его установкой и настройкой, можно обращаться в областное министерство промышленности и экономического развития по телефону 8 (4912) 55-50-55 (доб. 520).

В минтруда и соцзащиты можно узнать о мерах поддержки, которые оказывают при покупке приставки социально незащищенному населению: 8 (4912) 51-36-00.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, можно обращаться и на федеральную «горячую линию»: 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU