2019-02-12T15:51:48+03:00
Происшествия

Рязанки перечислили большие суммы мошеннику, чтобы «выручить из беды» сыновей

Подозреваемого задержали в Архангельске
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Доставлен в Рязань житель Архангельска, обманувший двух женщин из города на Оке. Обеим он по телефону заявил, что их сыновья задержаны за хранение наркотиков, и требуется перевести определенную сумму денег за «непривлечение к уголовной ответственности».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, доверившись липовому сотруднику правоохранительных органов, 70-летняя рязанка рассталась с 40 тысячами рублей, а ее 57-летняя землячка – с 20 тысячами. Техническим специалистам удалось вычислить подозреваемого, благодаря чему его задержали, обнаружив при обыске ценные улики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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