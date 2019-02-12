2019-02-12T14:53:16+03:00
Авто

Печально известный рязанским водителям наплавной мост решили отремонтировать

Около Троицы оставил бампер не один автомобиль
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Наплавной мост через Оку около села Троица решили капитально отремонтировать. Проект реконструкции объекта в Спасском районе уже готов, сообщает издательство «Пресса».

Нынешние понтоны ПМП-60 заменят на наплавной мост-ленту. Это сплошная плавучая полоса из понтонов, которые соединены жесткими устройствами. При этом в зависимости от уровня воды, например в паводок, положение моста можно менять (всего возможны два варианта).

Всего в чудо-ленте будет 35 понтонов, половин из них в район уже доставили. Основные работы должны выполнить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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